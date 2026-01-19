Insider bekräftigt, dass 2026 ein Remake von Resident Evil: Code Veronica angekündigt wird

HQ

Letzte Woche veranstaltete Capcom eine Resident Evil Showcase, eine Veranstaltung, von der die Fans trotz der Nähe zu Resident Evil Requiem hofften, dass es der Ort sein würde, an dem das japanische Unternehmen zumindest andeutete, was als Nächstes für die Serie kommt. Aber das war überhaupt nicht der Fall... Die Show war im Grunde eine 15-minütige Präsentation verschiedener Merchandise-Artikel, die Capcom für die Serie in Arbeit hat...

Bedeutet das also, dass für das Resident Evil -Franchise nichts mehr geplant ist als Requiem im Jahr 2026, dem Jahr, in dem es sein 30-jähriges Jubiläum feiert? Laut Insider Dusk Golem lautet die Antwort auf diese Frage nein.

Im Anschluss an frühere Behauptungen drückt Dusk Golem aus, dass 2026 ein Remake von Resident Evil: Code Veronica angekündigt wird. Früher wurde behauptet, dass die Ankündigung noch dieses Jahr erfolgen werde und der Start 2027 geplant ist, was laut Insider immer noch sehr der Fall ist. Was den Zeitpunkt der Neuigkeiten angeht, ist eine vernünftige Annahme, dass Capcom auf die Premiere von Requiem wartet, bevor es die Aufmerksamkeit auf das nächste Remake richtet, also erwarten Sie vielleicht frühestens Ende März oder Anfang April Neuigkeiten.

Freust du dich auf ein Remake von Resident Evil: Code Veronica ?