Insider-Behauptungen Clair Obscur: Expedition 33 und andere aktuelle Hits werden dieses Jahr auf der Switch 2 erschienen

Wie wir schon am ersten Tag feststellten, ist die Nintendo Switch 2 in der Lage, deutlich robustere Spiele zu bewältigen als ihr Vorgänger. Das bedeutet, dass die Tür nun weit offen steht für viele anspruchsvolle Konsolenportierungen, und bereits Insider NateTheHate hat behauptet, dass wir 2025 den GOTY 2025 auf der Nintendo Switch 2 erschienen sehen werden.

Wie er in einem Vorhersage-Podcast 2026, der von TheGamer aufgenommen wurde, bestätigte, glaubt NateTheHate, dass Clair Obscur: Expedition 33 einer der wichtigsten Drittanbieter-Ports in einem Jahr sein wird, das seiner Meinung nach voll davon sein sollte. Metapher: ReFantazio steht ebenfalls auf der Liste potenzieller großer Veröffentlichungen. Natürlich gibt es den Red Dead Redemption 2-Port, über den wir ursprünglich 2025 berichtet haben, aber noch keine offiziellen Informationen gehört haben.

Auch wenn alle drei Spiele so klingen, als würden sie auf die Nintendo Switch 2 passen, da wir noch keine offizielle Bestätigung haben, lohnt es sich, all diese Vorhersagen mit Vorsicht zu genießen. Wie wir am Erfolg von Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch 2 gesehen haben, gibt es jedoch großen Platz für Third-Party-Spiele auf der Plattform, und Gamer werden mit Sicherheit große Veröffentlichungen holen, wenn sie erscheinen.