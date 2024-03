Insider behauptet, dass sich Spyro 4 in einer frühen Entwicklungsphase befindet

HQ

Toys for Bob arbeitet Berichten zufolge an einem vierten Hauptteil der Spyro the Dragon-Reihe. Dieses neue Gerücht stammt von dem YouTuber und Insider Guy Eh, der behauptet, die Neuigkeiten auf der PAX East aus mehreren Quellen gehört zu haben.

"Spyro 4 befindet sich in der Entwicklung. Das ist ein Statement. Keine Theoriebildung, keine evidenzbasierten Annahmen, keine Verschwörungen oder auch nur ein plumper Hinweis", sagte er.

"Ab März 2024 befindet sich Spyro 4 derzeit in der Entwicklung", sagte er in dem obigen Video und behauptete, dass die Entwicklung im Januar 2024 begonnen habe. Sollte dies zutreffen, befindet sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und es könnte noch einige Jahre dauern, bis es das Licht der Welt erblickt. Wie immer sollten Gerüchte wie diese jedoch mit Vorsicht genossen werden.

Bist du aufgeregt bei dem Gedanken an ein viertes Spyro-Spiel?

Danke, Eurogamer.