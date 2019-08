Inside Xbox verrät erste Details zum Horde-Modus von Gears 5

Im Gamescom-Livestream von Microsoft haben wir Details zum kommenden Gears 5 bekommen, im Fokus stand dabei der Horde-Modus. The Coalition hat verraten, dass jeder Charakter eine ultimative Fähigkeit haben wird, das ist beispielsweise ein Luftangriff oder temporäre Unsichtbarkeit, mit der ihr aus einer unangenehmen Lage entkommt. Wie bei Gears of War 4 müssen wir immer noch Verteidigungen aufbauen, um uns gegen die Wellen immer schwieriger werdender Gegner zu bestehen.

Währenddessen sammeln wir Erfahrung und leveln unsere Figuren für den restlichen Verlauf des Matches auf. Neben den traditionellen Charakteren erwarten uns einige experimentelle Klassen, die Feinde kurzzeitig hacken oder aus der Luft unterstützend eingreifen. Außerdem hat das Studio an Situationen gearbeitet, die aggressive Vorgehensweisen belohnen - man muss also nicht die ganze Zeit campen. All das erklären euch die Entwickler auch noch einmal in den unteren Videos.

Außerdem wurde ein Charakterpaket für Halo: Reach enthüllt, das Emile-A239 und Kat-B320 in den Kampf schickt. Jeder von ihnen hat eigenen Ultimates (sowie Sarah Connor von Terminator), und es gibt natürlich kosmetische Anpassungsoptionen für das Noble Team. Wer die Ultimate Edition von Gears 5 kauft, erhält die Items, im Xbox Game Pass Ultimate ist diese Version des Spiels ab dem 10. September erhältlich.

You watching Werben

You watching Werben