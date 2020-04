Inside Xbox präsentiert heute Abend neue Xbox-Nachrichten

Mit Ori and the Will of the Wisps sowie Bleeding Edge konnten die Xbox Game Studios in letzter Zeit zwei große Veröffentlichungen verzeichnen, bevor wir im Laufe dieses Monats noch Gears Tactics zu Gesicht bekommen werden. Heute Nacht wird es weitere Informationen zu aktuellen und kommenden Gaming-Projekten von Microsoft geben, da Xbox eine weitere Folge ihrer Livestream-Show Inside Xbox plant.

Um 23:00 Uhr beginnt das Format und wie gewohnt solltet ihr mit neuen Xbox-Game-Pass-Ankündigungen und Updates zu ausgewählten Spielen rechnen. Microsoft hat in diesem Zuge bereits von Sea of ​​Thieves gesprochen, möchte Neuigkeiten zu Gears Tactics mitteilen und "einige Überraschungen des [email protected]" preisgeben. Nach der Show wird es zudem einen ersten Blick auf die Einzelspielerportion des Obsidian-Abenteuers Grounded geben.

Diejenigen, die sich auf neue Details über die Xbox Series X freuen, müssen auf eine weitere Gelegenheit warten. Microsoft sagt ausdrücklich, dass es davon heute Abend nichts geben wird: "Obwohl wir keine neuen Details für die Xbox Series X veröffentlichen können, freuen wir uns Jason Ronald zu treffen, dem Director of Program Management der Xbox Series X. [Er wird] besprechen, was die kürzlich veröffentlichten technischen Spezifikationen für die Spieler bedeuten."

Ihr könnt Inside Xbox auf Mixer, Twitch und Youtube anschauen, auf den sozialen Medien wird der Stream ebenfalls übertragen werden.