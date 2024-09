Inside Out-Spin-off-Serie Dream Productions erscheint im Dezember auf Disney+

Während wir heute alle Disney+ hochfahren können, um den größten Film des Jahres 2024, Inside Out 2, im Rahmen unseres Abonnements zu sehen, können wir uns auch auf mehr Inside Out Güte am Ende des Jahres freuen.

Die Spin-off-Zeichentrickserie Dream Productions soll diesen Dezember, am 11. Dezember, auf Disney+ erscheinen. In der Show werden beliebte Stars wie Amy Poehler, Maya Rudolph, Tony Hale und so weiter zurückkehren, und worum es in der Serie gehen wird, können Sie in der Zusammenfassung unten sehen.

Synopsis: ""Dream Productions " spielt zwischen den Ereignissen von "Inside Out" und "Inside Out 2" und ist eine brandneue Serie über das Studio in Rileys Kopf, in dem Träume wahr werden – jede Nacht, pünktlich und im Rahmen des Budgets. Riley wird erwachsen und wenn ihre Erinnerungen eine zusätzliche Verarbeitung benötigen, schicken Joy und der Rest der Kernemotionen sie an Dream Productions."

Dream Productions wird am 11. Dezember debütieren, gefolgt von einer anderen Pixar-Serie namens Win or Lose am 19. Februar 2025.