Inside Out 2 wird für eine Weile nicht zu einem Streamer kommen

Viele von uns sind gespannt auf die Fortsetzung von Inside Out, und dem Trailer nach zu urteilen, haben wir ein lustiges und emotionales Abenteuer vor uns. Aber erwarten Sie einfach nicht, dass Sie es per Streaming sehen, zumindest nicht am Anfang. Denn Disney hat erklärt, den Film absichtlich mindestens 100 Tage in den Kinos zu halten.

Mit anderen Worten, der Film wird nicht überstürzt auf Disney+ veröffentlicht, und in einem Interview mit Bloomberg sagte Pixar-Chef Jim Folgendes über alles:

"Ich hoffe, dass wir keinen weiteren Spielfilm auf Disney+ veröffentlichen werden. Wenn wir mehr Sachen für sie machen, sollte es eine Serie sein, und dann ergibt das eine klare Abgrenzung zwischen dem, was wir für die Kinos tun, und dem, was wir für das Streaming tun."

Denkst du, dass dies ein kluger Schachzug von Disney ist, oder sollten sie den Film früher im Streaming veröffentlichen?