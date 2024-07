Inside Out 2 wird der erste Milliarden-Dollar-Film des Jahres 2024

HQ

Pixars animierte Fortsetzung Inside Out 2 ist weiterhin ein Riesenerfolg an den Kinokassen und hat es nun geschafft, weltweit unglaubliche 1 Milliarde Dollar einzuspielen und sich damit einem sehr schwer fassbaren Club anzuschließen, der nur 54 Filme umfasst. Dies ist der erste Film seit Barbie vor einem Jahr und der elfte Animationsfilm in der Geschichte, dem dieses Kunststück gelungen ist. Eine unglaublich beeindruckende Bilanz.

Damit hat der Film auch seinen Vorgänger überholt, der 2015 während seiner Zeit in den Kinos rund 858 Millionen US-Dollar einspielen konnte, ein Rekord, den Inside Out 2 in nur 19 Tagen brechen konnte, und jetzt ist nur noch die Frage, wie viel mehr der Erfolgsfilm verdienen wird.

Haben Sie Inside Out 2 gesehen und was halten Sie davon?

Danke, Box Office Mojo.