Inside Out 2 war mit mehr als 650 Millionen US-Dollar der profitabelste Film des Jahres 2024

Inside Out 2 stürmte auf eine Art und Weise an die Kinokassen, wie es letztes Jahr nur wenige von uns erwartet hatten. Die animierte Fortsetzung spielte an den Kinokassen weit über 1 Milliarde US-Dollar ein und wurde zum umsatzstärksten Animationsfilm aller Zeiten (bis Ne Zha 2 ins Spiel kam).

Wie Sie sich vorstellen können, bedeutete dies einen ziemlichen Gewinn für Disney und machte Inside Out 2 zum profitabelsten Film des Jahres 2024. Laut Deadline beliefen sich die Gesamtkosten für den Film auf rund 500 Millionen US-Dollar, wobei 370 Millionen US-Dollar dieser Kosten auf Produktion und Werbung entfielen. Mit mehr als 1150 Millionen US-Dollar, die zurückverdient werden, bringt dies Disney einen gemütlichen Gewinn von 650 Millionen US-Dollar ein.

Wahrscheinlich gerade genug, um Bob Igers Bonus zu decken, oder? Zu den weiteren Filmen, die auf der Liste der profitabelsten Filme des Jahres 2024 gelandet sind, gehört Vaiana 2, der auf Platz 2 landete. Deadpool & Wolverine landete auf Platz 3 und Despicable Me 4 rundete die Top 5 zusammen mit Wicked ab. Disney kehrte später in der Liste zurück, dank Mufasa: Der König der Löwen auf Platz 9. Die vollständige Liste finden Sie unten.