Inside Out 2 setzt seine Dominanz an den Kinokassen fort und übertrifft 1,35 Milliarden US-Dollar

Nach einem massiven Eröffnungswochenende begannen sich viele zu fragen, ob Despicable Me 4 die nächste große Kassensensation werden würde, und obwohl die Fortsetzung von Illumination immer noch gut läuft, ist sie nicht in aller Munde.

Inside Out 2 gedeiht weiterhin an den weltweiten Kinokassen und hat jetzt 1,35 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten. Das bedeutet, dass der Animationsfilm nun der 17. umsatzstärkste Film aller Zeiten ist und kurz davor steht, den zweitgrößten Film des Jahres 2023 zu überholen The Super Mario Bros. Movie. Tatsächlich ist Inside Out 2 jetzt rund 100 Millionen US-Dollar davon entfernt, Barbie und Frozen 2 zu überholen, was dann dazu führen wird, dass 2024 einen größeren Verdienst als 2023 hat und Inside Out 2 als größter Animationsfilm aller Zeiten bezeichnet wird!

Laut Despicable Me 4 ist es nun mit 437 Millionen US-Dollar der fünftgrößte Film des Jahres 2024. Er liegt deutlich vor A Quiet Place: Day One, das bei rund 220 Millionen US-Dollar ein Plateau erreicht zu haben scheint, und weit vor Longlegs, das angesichts seiner Produktionskosten unglaublich gut abschneidet, indem es am Eröffnungswochenende bereits 20 Millionen US-Dollar einspielte (und nur in Großbritannien und den USA startete).

