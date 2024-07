Inside Out 2 setzt seine Dominanz an den Kinokassen fort, indem er Toy Story 3 & 4 und Findet Dorie überholt

HQ

Als Inside Out 2 vor ein paar Tagen die 1-Milliarde-Dollar-Schwelle überschritten hat, wurde bestätigt, dass die animierte Fortsetzung zu einem sehr seltenen Unternehmen gehört, das zu einem der 54 1-Milliarde-Dollar-Verdiener aller Zeiten und zum elfterfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten geworden ist.

Es ist jetzt ein paar Tage her, und viele Menschen sind weiterhin in die Kinos geströmt, um den Film zu sehen, so sehr, dass Inside Out 2 weitere 100 Millionen US-Dollar zu seiner Gesamtsumme hinzugefügt hat (entspricht einem ganzen Madame Web, dem 17. umsatzstärksten Film des Jahres 2024) und in der Allzeitwertung nach oben gesprungen ist und zum 36. umsatzstärksten Film aller Zeiten und zum sechsterfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten geworden ist. und übertrifft Finding Dory, Toy Story 3 und Toy Story 4.

Wenn man bedenkt, dass wir uns auf ein Wochenende zubewegen (und noch dazu auf das Unabhängigkeitstag-Wochenende für die Yanks), wäre es keine Überraschung, wenn Inside Out 2 eine Menge zusätzlicher Ticketverkäufe einfahren und weiter in den Charts nach oben klettern würde. Das nächste Ziel ist Jurassic Park, das derzeit nur etwa 3 Millionen US-Dollar vor Inside Out 2 liegt, wobei der nächste animierte Konkurrent der 26. Rang ist, der 1,159 Millionen US-Dollar verdient Minions.

Haben Sie schon Inside Out 2 gesehen?

Danke, Box Office Mojo.