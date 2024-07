Inside Out 2 setzt bemerkenswerten Kassenlauf mit über 1,2 Milliarden US-Dollar fort

HQ

Inside Out 2 war eine Erfolgsgeschichte, wie sie nur wenige jemals vorhergesehen hätten. Die animierte Fortsetzung ist seit etwa drei Wochen auf dem Markt und hat in dieser Zeit über 1,2 Milliarden Dollar eingespielt, was ihn zu einem der am schnellsten wachsenden Filme aller Zeiten macht.

Nach einem weiteren Wochenende, das rund 100 Millionen US-Dollar einspielte, ist der Film der 25. umsatzstärkste Film aller Zeiten und mit 1,216 Milliarden US-Dollar der fünfterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten.

Es liegt derzeit hinter The Fate of the Furious, das 1,236 Milliarden US-Dollar einspielte, was bedeutet, dass Inside Out 2 nur 20 Millionen US-Dollar generieren muss, um das Action-Epos zu toppen. Was den Animationssektor betrifft, so wird The Incredibles 2 das nächste Ziel sein, der an den Kinokassen 1,243 Milliarden US-Dollar einspielte. Unnötig zu erwähnen, dass viele dieser nahen Ziele für Pixars äußerst erfolgreiche Fortsetzung absolut möglich erscheinen.

Inside Out 2 wächst ebenfalls stetig und wird mit großem Abstand zum größten Film des Jahres 2024. Es müssen weitere 200 Millionen US-Dollar verdient werden, und es wird die 711 Millionen US-Dollar von Dune: Part Two verdoppelt haben.

Haben Sie schon Inside Out 2 gesehen?

Danke, Box Office Mojo.