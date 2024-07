Inside Out 2 knackt 1,5 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen

HQ

Inside Out 2 ist wirklich das Geschenk, das an den Kinokassen immer wieder gegeben wird. Trotz des Debüts von Deadpool and Wolverine und eines Monster-Eröffnungswochenendes hat sich Pixars animierte Fortsetzung weiter entwickelt, und jetzt, fast sechs Wochen nach ihrer Premiere, hat die Fortsetzung einen weiteren bemerkenswerten Meilenstein an den Kinokassen übertroffen.

Kürzlich hat Inside Out 2 1,5 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten, was bedeutet, dass er Top Gun: Maverick überholt hat und zum 12. größten Film aller Zeiten geworden ist. Er ist auch etwa 12 Millionen US-Dollar davon entfernt, The Avengers zu überholen, was Inside Out 2 als einen der 10 größten Filme aller Zeiten ansehen würde.

Zweifellos werden wir in den kommenden Tagen oder zumindest nach diesem Wochenende nachfassen, um euch über den nächsten großen Meilenstein von Inside Out 2 zu informieren.

Wie weit kann der Film Ihrer Meinung nach noch gehen? Wird es in der Lage sein, weitere 150 Millionen US-Dollar zu verdienen und The Lion King zu überholen?

