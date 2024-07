Inside Out 2 ist mittlerweile Pixars erfolgreichster Film aller Zeiten

HQ

Es war nur eine Frage der Zeit, wenn man bedenkt, wie unglaublich gut Inside Out 2 in den Kinos auf der ganzen Welt lief, aber jetzt ist offiziell bestätigt, dass der Film The Incredibles 2 überholt hat und der erfolgreichste von Pixar aller Zeiten ist.

Er ist auch auf den vierten Platz der Liste der umsatzstärksten Animationsfilme in der Geschichte der Welt geklettert, und nach den Ticketverkäufen zu urteilen, können wir davon ausgehen, dass Inside Out 2 die Charts weiter erklimmen wird.

Magisch gute Zahlen für Disney und Pixar und etwas dringend benötigter Rückenwind in den Segeln nach all den vorangegangenen finanziellen Schwierigkeiten im Kino.

Waren Sie schon mal bei Inside Out 2 ?

Danke, Box Office Mojo.