Inside Out 2 ist mittlerweile der zweitgrößte Animationsfilm aller Zeiten

Inside Out 2 war bisher die Überraschung des Jahres 2024 an den Kinokassen. Die Fortsetzung von Pixar wurde massiv aufgenommen und glänzt seitdem weiterhin, so sehr, dass der Film heute der zweitgrößte Animationsfilm aller Zeiten ist.

Inside Out 2 hat an den Kinokassen 1,37 Milliarden US-Dollar überschritten, was bedeutet, dass er The Super Mario Bros. Movie überwunden hat und auch der 16. größte Film aller Zeiten ist. Die nächste Herausforderung für den Streifen wird es sein, Avengers: Age of Ultron mit 1,405 Milliarden US-Dollar zu übertreffen, bevor er sich auf Barbie bei 1,445 Milliarden US-Dollar und dann auf Frozen II bei 1,453 Milliarden US-Dollar konzentriert. Sollte er diese Leistungen abhaken, wäre Inside Out 2 der 13. größte Film aller Zeiten, der größte Animationsfilm aller Zeiten und der größte Film, der seit Avatar: The Way of Water im Dezember 2022 in den Kinos gelandet ist.

Um bei den animierten Filmen zu bleiben, floriert Despicable Me 4 weiterhin, aber auf eine viel subtilere Art und Weise, denn der Film ist immer noch der fünftgrößte Film des Jahres 2024 und liegt rund 100 Millionen US-Dollar hinter dem viertplatzierten Kung Fu Panda 4.

Wie viel weiter kann Inside Out 2 Ihrer Meinung nach gehen?

Danke, Box Office Mojo.