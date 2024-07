Inside Out 2 ist jetzt der größte Animationsfilm aller Zeiten

HQ

Vor zwei Tagen schrieb Ben, dass Inside Out 2 die Gesamteinnahmen von Dune: Part Two mehr als verdoppelt hat und erklärte, dass wir ihn wahrscheinlich in ein paar Tagen zum größten Animationsfilm der Geschichte sehen würden. Er hatte Recht.

Pixar bestätigt, dass Inside Out 2 zum größten Animationsfilm aller Zeiten geworden ist. Das bedeutet, dass er mehr als 1.453 Milliarden Dollar verdient hat, denn das ist es, was die Eiskönigin 2 vor fünf Jahren in den Kinos geschafft hat. Es ist erwähnenswert, dass es sich damit auch um den 13. umsatzstärksten Film aller Zeiten handelt, indem er die Barbie des letzten Jahres auf der Liste übertrifft.