Inside Out 2 ist der größte Film des Jahres

Die Emotionen kochen bei der Fortsetzung von Pixar hoch, was sich angesichts des großen Erfolgs, den Inside Out 2 in den Kinos erzielt, wahrscheinlich auch intern unter den Führungskräften des Unternehmens widerspiegelt. Die Ticketverkäufe haben die Erwartungen übertroffen und der Film hat nun den bisherigen Rekordhalter Dune: Part Two als erfolgreichsten des Jahres mit über 724 Millionen US-Dollar Umsatz überholt (danke, Box Office Mojo).

Die Chancen stehen also gut, dass Inside Out 2 eine oder mit etwas Glück die größte Erfolgsgeschichte aller Zeiten für Pixar werden könnte, was sich nach der langen Reihe von Enttäuschungen, die Disney in den letzten Jahren ausgepumpt hat, wahrscheinlich beruhigend anfühlt.

Mit nur zwei Wochen Umsatz ist es auch wahrscheinlich, dass Inside Out 2 der erste Milliarden-Dollar-Verdiener für die Kinokassen 2024 sein wird.

Hast du Inside Out 2 gesehen und was denkst du über den Film?