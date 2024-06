Inside Out 2 hatte das größte Eröffnungswochenende an den Kinokassen 2024

HQ

Es scheint, dass sich viele Leute in unseren Köpfen auf die Rückkehr von Pixar gefreut haben. Inside Out 2 hat das Publikum in Scharen in die Kinos strömen lassen, um die nächsten Schritte von Rileys Reise zu sehen, während sie sich in die beängstigenden Teenagerjahre wagt.

Laut Box Office Mojo spielte Inside Out 2 satte 155 Millionen US-Dollar an den US-Kinokassen ein, gefolgt von 140 Millionen US-Dollar auf der ganzen Welt, was unglaublich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass es noch nicht einmal überall erhältlich ist.

Damit ist es die größte animierte Eröffnung aller Zeiten und die bisher größte Kinoeröffnung des Jahres 2024. An anderer Stelle in den Kassenzahlen sehen wir, dass Bad Boys: Ride or Die am letzten Wochenende respektable 33 Millionen US-Dollar eingespielt hat, und Kingdom of the Planet of the Apes weitere 5 Millionen US-Dollar einspielt, was ihn in den USA unter die ersten drei bringt.

Hast du dieses Wochenende Inside Out 2 gesehen? Schauen Sie sich hier unseren Testbericht an.