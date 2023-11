Inside Out 2 hat den größten animierten Trailer-Start in der Geschichte von Disney

Inside Out 2 bricht bereits neue Rekorde für Disney. Die mit Spannung erwartete Fortsetzung ist gerade in die Geschichte eingegangen, weil sie den größten animierten Trailer für das Studio veröffentlicht hat.

Der Trailer (den Sie sich unten ansehen können) erhielt innerhalb von 24 Stunden 157 Millionen Zuschauer, davon 78 Millionen allein auf TikTok. Dies übertrifft den bisherigen Rekord, der von Frozen 2 gehalten wurde, als es 2019 auf den Markt kam.

"Wir sind begeistert, dass so viele Leute eingeschaltet haben, um den neuen Trailer zu 'Inside Out 2 zu sehen", sagte Pete Docter, Chief Creative Officer von Pixar. "Als der erste Film herauskam, wussten wir, dass es durch das Erzählen einer Geschichte, in der wir unsere Emotionen sehen konnten - diese kleinen Stimmen in Ihrem Kopf - so viel mehr zu entdecken geben würde, als wir jemals in einen Film passen könnten."

Pixar 2 soll am 14. Juni 2024 in die Kinos kommen.

