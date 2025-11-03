Innovation oder Wahnsinn: Nintendos skurrilste Produkte

HQ

Sagen Sie Nintendo, und die Leute fangen sofort an, über Pokémon, Zelda und Mario mit dem dazugehörigen Mushroom Kingdom nachzudenken. Das ist nicht verwunderlich, denn dafür sind sie zweifellos am bekanntesten und es scheint nur noch größer zu werden. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass Nintendo mehr als das getan hat.

Ich spreche nicht von Donkey Kong, Kirby oder Pikmin - noch von F-Zero, Punch-Out oder Pilotwings - sondern von viel seltsameren Dingen. Wenn Sie schon lange dabei sind, sind Sie wahrscheinlich mit den meisten davon vertraut, aber hier sind etwa zehn Nintendo-Produkte der unerwarteteren Sorte, von denen man sich in vielen Fällen nur schwer vorstellen kann, dass sie heute entwickelt und veröffentlicht werden.

Nintendo Love Tester (1969)

Man vergisst leicht, dass Nintendo ein wirklich altes Unternehmen ist, das es schon seit weit über 100 Jahren gibt. Das bedeutet, dass sie erst seit etwa einem Drittel der Zeit, in der sie aktiv sind, mit Videospielen arbeiten. Und eines der Dinge, die sie relativ kurz vor ihrem Einstieg in die Videospielbranche veröffentlicht haben, war das Love Tester. Es ist eine Möglichkeit für liebeskranke junge Menschen, zu testen, wie sehr sie sich lieben. Sie hielten einen Ball in der Hand, und das Messgerät lieferte Ihnen ein wissenschaftliches (naja, irgendwie) Ergebnis. Tatsächlich wurde es erst 2010 neu aufgelegt, und es ist definitiv eines ihrer ungewöhnlichsten Produkte.

Famicom Disk System (1986)

Es war das Jahr 1986 und das NES war gerade im Westen auf den Markt gekommen. In Japan gab es die Konsole bereits seit einigen Jahren, und Nintendo brachte im selben Jahr etwas namens Famicom Disk System auf den Markt. Der Name ist selbsterklärend und bestand aus einem Diskettenlaufwerk für das NES. Nintendo war schon damals Nintendo und entschied sich für seinen eigenen Standard und nicht für eine bestehende Lösung, aber es war trotzdem ein großer Erfolg. Die Disketten machten die Spiele billiger und es war oft möglich, auf ihnen zu sparen, was dazu führte, dass NES-Handbücher gelegentlich angaben, dass man in den Spielen speichern konnte (z.B. Excite Bike ), obwohl dies nicht möglich war.

Ich bin ein Lehrer: Super Mario Sweater (1986)

Und wenn wir schon beim Thema Famicom Disk System sind, muss ich I Am a Teacher: Super Mario Sweater erwähnen. Was verbirgt sich hinter diesem langen und etwas plumpen Titel? Nun, Nintendo dachte damals (man bedenke, dass Mario zu diesem Zeitpunkt noch nicht besonders bekannt war), dass Spieler mit einem Famicom - Japans NES - die in das Laufwerk investiert hatten, lernen mussten, wie man Pullover mit Mario Motiven strickt. Und ich habe wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Bizarre ist nur die erste Art, dies zu beschreiben (gefolgt von möglicherweise Lovely).

Profi-Wrestling (1987)

Heute steht Nintendo für gesunde Unterhaltung und ist ein Synonym für Familienspaß. Auch wenn sie gelegentlich etwas gewalttätigere Titel veröffentlichen, produzieren sie diese nicht selbst. Aber Nintendo hatte früher ein breiteres Sortiment. Neben Donkey Kong, Mario und Zelda boten sie auch Rennen, Sport und Wrestling an. Pro Wrestling hebt sich wie ein leuchtendes Leuchtfeuer von der Menge ab und bietet ein sehr gewalttätiges Wrestling-Spektakel mit Blut, Kopfstößen, Bissen, Rückenbrechern und Würgegriffen. Es war ein sehr gutes Spiel und eines der gewalttätigsten der NES-Ära, von dem Nintendo heute kaum noch zugeben will, dass es überhaupt existiert. Aber wir wissen, dass sie Unterhaltungsgewalt produzieren können wie nur wenige andere... wenn sie wollen.

Power Handschuh (1989)

Das sehr skurrile Power Glove war schon bei seiner Veröffentlichung so seltsam, dass es heute Kultstatus erreicht hat und sich in vielerlei Hinsicht wie eine Art Ground Zero für die amerikanische Spielekultur in den 1980er Jahren anfühlt. Die Idee war, dass es Ihren Controller ersetzen und Sie eins mit dem Spiel machen würde, sowie bestimmte Befehle durch Bewegungsempfindlichkeit ersetzen würde. Das Power Glove ist cool, das gebe ich ihm zu, aber es war völlig unbrauchbar und ein absurd seltsames Gerät.

Game Boy Kamera/Drucker (1998)

Heute laufen wir alle mit einer hervorragenden Kamera in der Tasche herum, die jederzeit bereit ist, Fotos zu machen. Aber das war nicht immer so. Ungefähr zu der Zeit, als anständige Digitalkameras auftauchten, brachte Nintendo eine Kamera für die Game Boy auf den Markt. Zu dieser Zeit gab es noch keine Smartphones oder Tablets, und es war eine Selbstverständlichkeit, dass Fotos gedruckt wurden, so dass natürlich auch ein Drucker auf den Markt kam. Die Kamera war von fast unglaublich schlechter Qualität und machte nur kleine, körnige Schwarz-Weiß-Bilder. Aber es wurde trotzdem ein Kultklassiker und hat bis heute seine Fans, auch wenn sich das Konzept schon bei seiner Erstveröffentlichung seltsam und veraltet anfühlte.

Mario-Familie (2001)

Das Game Boy Color war kurz davor, durch das Game Boy Advance ersetzt zu werden, aber es war noch etwas Leben in dem treuen alten Gerät, und Nintendo nutzte die Gelegenheit, um Mario Family zu veröffentlichen. Noch nie davon gehört? Kein Wunder. Es wurde nur in Japan veröffentlicht und beinhaltete die Verwendung mit einer bestimmten Art von Nähmaschine, um Mario Schnittmuster zu erstellen. Es hat also gewisse Ähnlichkeiten mit dem bereits erwähnten I Am a Teacher: Super Mario Sweater, aber hier würdest du nicht viel lernen, sondern dir einfach Hilfe beim Nähen Mario holen.

Nintendo e-Reader (2001)

Wir wissen nicht genau, was die Idee war, aber im Jahr 2001 veröffentlichte Nintendo plötzlich das e-Reader für das Game Boy Advance. Es könnte QR-Codes lesen, die als Sammelkarten verkauft werden, um Retro-Spiele und Bonusinhalte freizuschalten. Wir wissen nicht genau, was der Plan dafür war, aber es wurden nur wenige Spiele veröffentlicht (die auf mehreren QR-Codes gespeichert waren, die nacheinander gescannt werden mussten), und in Europa hatte es nicht einmal ein offizielles Debüt. Ein sehr bizarres Gerät.

Wii Music (2008)

Guitar Hero und Rock Band waren zu dieser Zeit sehr beliebt, und Nintendo wollte auf den Zug aufspringen. Es waren nur zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Wii, deren Wii-Fernbedienung bereits auf alle möglichen seltsamen Arten verwendet worden war (oft mit eher schlechten Ergebnissen), und Nintendo zögerte, Spiele zu veröffentlichen, die keine Bewegungsempfindlichkeit nutzten. Ich nehme an, dass sie das Gefühl hatten, dass dies einen Mehrwert für ihre Produkte darstellt. Das Ergebnis war Wii Music, einer der langweiligsten Titel, der je veröffentlicht wurde, bei dem die Wii-Fernbedienung über 60 Instrumente imitieren konnte, aber keines davon gut. Im Grunde war es ein Vollpreistitel, mit dem man Luftgitarre spielen konnte, und es gilt als eines der bizarrsten Produkte aller Zeiten.

Gesichtstraining (2010)

Als das Update Nintendo DS DSi auf den Markt kam, hatte Nintendo es mit Kameras ausgestattet. Das fühlte sich vielleicht überflüssig an, und Nintendo versuchte, eine Verwendung für sie zu finden, indem sie 2010 Face Training auf den Markt brachten (drei Jahre zuvor in Japan in einer etwas anderen Version). Worum ging es also in diesem Spiel? Nun, wie bei Brain Training ging es darum, etwas zu trainieren, in diesem Fall das Gesicht. Die Idee war, dass man Übungen mit dem Gesicht macht, während die minderwertige Kamera - unter der Aufsicht des Beauty-Experten Fumiko Inudo - überprüfte, ob man alles richtig machte, während es auch einfachere Spielelemente gab. Das Konzept wurde nicht einmal in den USA veröffentlicht und kann als nutzloser Flaum angesehen werden, aber noch dazu als eine ziemlich originelle Idee.

Alarmo (2024)

Ja, Nintendo überrascht auch heute noch und erst letztes Jahr haben sie die kollektive Gaming-Welt zum Hochziehen der Augenbrauen gebracht. Aus dem Nichts kündigten sie einen Wecker an, ein Produkt, das heute fast vollständig durch Smartphones ersetzt wurde. Es ist in einer stilvollen Mario-Rot-Farbe erhältlich und verfügt über Funktionen, die Ihnen beim Einschlafen und Aufwachen helfen, spielt Musik aus klassischen Nintendo-Titeln ab und kostet einen unangemessenen Betrag. Ein wirklich seltsames Produkt, das einen trotzdem aufheitert und zeigt, dass Nintendo immer noch wie kaum ein anderer überraschen kann.