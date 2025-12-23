Innospace-Rakete stürzt beim ersten kommerziellen Start aus Brasilien ab

HQ

Das südkoreanische Start-Startup Innospace erlitt einen Rückschlag, nachdem seine Hanbit-Nano-Rakete kurz nach dem Start beim ersten kommerziellen Start vom brasilianischen Alcântara-Raumfahrtzentrum in Brasilien abgestürzt war, sagten brasilianische und Unternehmensvertreter.

Die Rakete hob am späten Montag ab, erlebte aber etwa zwei Minuten nach dem Start eine Anomalie, bevor sie laut brasilianischer Luftwaffe zu Boden stürzte. Notfallteams wurden entsandt, um die Einschlagsstelle zu sichern und die Trümmer zu begutachten. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Der gescheiterte Start ließ die Innospace-Aktien im Seoul-Handel um etwa 24 % fallen, der größte Intraday-Rückgang des Unternehmens seit Monaten. Die Mission hatte bereits mehrere Verzögerungen aufgrund technischer Überprüfungen und Wetter erlebt und transportierte mehrere kleine Satellitennutzlasten für nicht näher genannte Kunden.