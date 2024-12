Inkonbini: One Store versucht, Ihr Trauma von der Arbeit im Einzelhandel zu heilen

Im Rahmen der Day of the Devs: The Game Awards Edition -Show, die gerade zu Ende gegangen ist, hat der Entwickler Nagai Industries gerade einen vollständigen Blick auf sein kommendes narratives Simulationsspiel Inkonbini: One Store enthüllt und präsentiert.

Dies wird als eine langsame, meditative Erfahrung beschrieben, bei der es darum geht, die Schönheit im Alltag zu schätzen. Die Idee ist, dass du die Rolle von Makoto Hayakawa schlüpfst, die in den Pausen ihres Studiums die Aufgabe hat, sich um einen Konbini-Laden in einer Kleinstadt zu kümmern, während ihre Tante weg ist. Dazu gehört, dass Sie Regale auffüllen, Kunden helfen, sich ihre trivialen Geschichten anhören und anderweitig kleinere Handlungen vornehmen müssen, die sich positiv auf ihr Leben auswirken.

Inkonbini: One Store plant, für eine breite Palette von Plattformen zu erscheinen, darunter PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch, und zum Veröffentlichungsdatum wissen wir bisher nur, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen wird. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch unten ansehen, zusammen mit mehreren Screenshots.