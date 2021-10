„Inklusion ist der Kern der Halo-Infinite-Erfahrung", behauptet 343 Industries

HQ

343 Industries möchte, dass möglichst viele Menschen Halo Infinite spielen und deshalb arbeiten sie unter anderem daran, ihren Ego-Shooter so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Damit sich niemand ausgeschlossen fühlen muss und um die Inklusivität zu fördern, wird es beispielsweise möglich sein, die Schriftgröße der Untertitel zu erhöhen, die Deckkraft des Hintergrunds zu mindern oder generelle Anpassungen an der Farbcodierung vorzunehmen. Ihr könnt euch vom Spiel die Menütexte vorlesen lassen und das Sprachtempo des oder Erzählerin variieren.

Die Benutzeroberfläche lässt sich in Halo Infinite anpassen, sodass es in eurer Hand liegt, wie viele Informationen ihr mit einem Blick einsehen möchtet. Zur erleichterten Teilnahme am Chat wird es Optionen geben, Textnachrichten über das Mikrofon einzusprechen oder andersherum Texte über den Audiokanal auszugeben. Das Team bemüht sich, verschiedene Controller und Eingabegeräte zu unterstützen und auf möglichst vielen dieser Gadgets Remapping-Optionen anzubieten. Mehr Infos zum Thema Barrierefreiheit warten in diesem Artikel auf euch.

Die Entwickler schreiben dazu: "Das Ziel von 343 Industries ist es, die neueste Reise in das Halo-Universum für so viele Spieler wie möglich zugänglicher zu machen. Dazu gehören sowohl diejenigen, die ganz neu im Halo-Franchise sind, als auch diejenigen, die [bislang] aufgrund von Hindernissen, die zuvor nicht berücksichtigt wurden, Schwierigkeiten hatten, zu spielen. Inklusion ist der Kern der Halo-Infinite-Erfahrung und [deshalb] hat das Team neue Funktionen eingebaut, damit die Spieler ihr [...] Spielerlebnis individuell anpassen können."