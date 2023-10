Inkbound wird die Monetarisierung im Spiel entfernt

Shiny Shoe, der Entwickler von Monster Train, hat angekündigt, dass sein Early-Access-Titel Inkbound bald eine ziemlich bedeutende Änderung durchlaufen wird. Der Titel wird seine Monetarisierungsbemühungen im Spiel einstellen, um sich an die Stimmung in der Branche und an die Stimmung der Spieler anzupassen.

Wie in einem Steam-Blogbeitrag erwähnt, wurde uns mitgeteilt, dass Leveling-Pässe entfernt werden und dass Inhalte aus früheren in kosmetische optionale Supporter-Pack-DLCs umgewandelt werden, die auf Steam verkauft werden. Hinzu kommt, dass die In-Game-Währung Shinies in Vault Dust geändert wird, die jetzt ausschließlich durch das Spielen des Spiels verdient werden kann und zum Erwerb kosmetischer Gegenstände verwendet werden kann.

Spieler, die in der Vergangenheit Shinies gekauft haben, werden außerdem mit dem doppelten Betrag in Vault Dust belohnt, unabhängig davon, ob die Shinies ausgegeben wurden oder nicht. Um sicherzustellen, dass die Spieler eine anständige Auswahl an kosmetischen Gegenständen erhalten, werden Truhen gelegentlich belohnt, wenn sie einen Guardian besiegen, die euch mit einer zufälligen kosmetischen Belohnung belohnt, die ihr noch nicht habt.

Alle diese Änderungen treten ab dem 27. Oktober 2023 in Kraft, wenn das nächste große Update für Inkbound erscheint. Es ist geplant, dass das Spiel irgendwann im nächsten Jahr den Early Access verlässt.