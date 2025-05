Inin Games fragt die Xbox-Fans, welche Spiele sie am meisten vermissen

HQ

Für diejenigen, die Inin Games-Titel spielen möchten, war es bisher am sichersten, sich einen anständigen PC, eine PlayStation oder Switch zu besorgen. Allzu oft werden Microsofts Konsolen übersprungen, wenn sie kurz vor der Veröffentlichung von etwas Neuem stehen, aber jetzt scheint es, dass sie immer neugieriger auf das grüne Team geworden sind.

Über die sozialen Medien wird nun gefragt, welche Spiele für PlayStation und Switch verfügbar sind, an denen das Xbox-Publikum am meisten interessiert ist. In einem späteren Beitrag bitten sie sogar darum, dass die Leute nicht mit "alle" antworten, also scheinen sie wirklich daran interessiert zu sein, zu wissen, was die Leute am meisten wollen:

"Xbox-Spieler! Dies ist ein Beitrag, der nichts verspricht, aber ich frage mich, wenn wir einige unserer Spiele auf Xbox umstellen würden, welche würdet ihr am meisten interessieren? Im Grunde genommen versuchen wir nur herauszufinden, welche unserer PlayStation/Switch-Spiele Xbox-Spieler gerne spielen würden! Danke!"

Shenmue 3 scheint der Titel zu sein, den die meisten Leute für Xbox vermissen, aber andere großartige Titel, nach denen die Leute fragen, sind Dinge wie Cotton Fantasy Superlative Night Dreams, Wonder Boy: Asha in Monster World und Wonder Boy Collection.