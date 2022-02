Inhaltliche Schnitte in Playstation-Versionen des Horrorspiels Martha is Dead

Martha is Dead wurde bereits für den PC, die Xbox One und Xbox Series S/X angekündigt, doch gestern kamen zwei neue Plattformen dazu — die Playstation 4 und Playstation...

Grausiger Mord an italienischem See in Martha is Dead

am 24. August 2020 um 09:42 NEWS. Von Stefan Briesenick

Am Freitag haben wir einen ekligen Trailer für das neue Horrorspiel Martha is Dead vom Entwicklerteam LKA (das sind die Leute hinter The Town of Light) erhalten. Sie...