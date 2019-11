Inhalte von Life is Strange 2 wurden nach Spieler-Feedback verändert

Square Enix und Dontnod haben uns kürzlich zu einem Preview-Event zu Life is Strange 2 eingeladen, weil sie sich auf die Veröffentlichung der letzten Episode ihres Abenteuers vorbereiten. Während der Veranstaltung haben wir uns mit dem Lead Writer Jean-Luc Cano getroffen, um über das episodische Format zu sprechen und wie das vom Studio genutzt werden konnte, um Feedback der Spieler inhaltlich einzubeziehen.

"Wir haben es bereits in der ersten Staffel gesehen, also war die größte Veränderung im zweiten [Life is Strange], dass leider mehr Zeit zwischen den Episoden [lag]. Was mir an der episodischen Struktur jedoch gefällt ist, dass es uns erlaubt, einige schnelle Anpassungen zwischen [den einzelnen Kapiteln] vorzunehmen, auch wenn die Hauptgeschichte von Anfang an feststeht", sagte der Autor. "Mit der episodischen Struktur können wir einige kleine Anpassungen in Bezug auf das Feedback und die Entscheidungen der Spieler vornehmen."

"Also zum Beispiel in Episode 1, da gibt es den Charakter von Lyla. Für uns war ihre Geschichte vorbei, als Sean Lyla am Ende der ersten Episode anruft und 'Okay, auf Wiedersehen' sagt und anschließend sein Telefon kaputtmacht. Aber wir hatten viele Rückmeldungen von den Spielern, die Lyla so sehr mochten und [deshalb] sagten wir: 'Okay, lasst sie uns in Episode 2 zurückholen. Gebt dem Spieler die Möglichkeit, sie erneut anzurufen, auch wenn es schlimme Konsequenzen für Sean haben wird.'"

"Aber ja, ich liebe das episodische Format, weil man die Erfahrung des Spielers beeinflussen [kann], ohne die Hauptgeschichte zu verändern."

Seid ihr bereit für das Ende der Reise von Life is Strange 2?

