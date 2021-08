Inhalte und offene Fragen von Diablo II: Resurrected geklärt

Vicarious Visions hat am Abend einige weiterführende Informationen zur geplanten Anspielphase von Diablo II: Resurrected geklärt. Die offene Beta wird am 20. August ab 19:00 verfügbar sein und euch (mit Ausnahme der Nintendo Switch) auf allen Plattformen in die Finsternis eintauchen lassen. Bis zum Sonntag könnt ihr den PvP-Modus und die ersten beiden Akte (inklusive der neuen Zwischensequenzen) spielen. Eure Speicherstände werden möglicherweise aber nicht ins finale Spiel übertragen.

Im Rahmen der offenen Beta sind fünf der sieben verfügbaren Klassen spielbar: Amazone, Barbar, Zauberin, Druide, und Paladin (den Nekromanten und den Assassinen seht ihr also erst im finalen Spiel). Blizzard verweist zudem darauf, dass alte Speicherstände vom Originalspiel nicht mit dem Beta-Client kompatibel sind - im fertigen Spiel soll offline das aber kein Problem mehr sein. Zudem sei ein bekannter Bug in Verbindung mit Ladebildschirmen angeblich bereits gefixt worden, doch in dieser Fassung tritt das Problem nach wie vor auf.

Wer Diablo II: Resurrected bereits gekauft hat, darf eine ganze Woche vor der eigentlichen Beta loslegen und immerhin vier zusätzliche Tage lang spielen. Online-Mitgliedschaften sind in dieser Phase verpflichtend, für die Mehrspielerfunktionen braucht ihr Xbox Live oder Playstation Plus aber ohnehin. Der Titel erscheint am 23. September auf allen Plattformen, allerdings ist Blizzard sehr vorsichtig, wenn sie von der Nintendo-Switch-Portierung sprechen...

Quelle: Activision Blizzard.