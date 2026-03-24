Inhaber von OnlyFans verstirbt im Alter von 43 Jahren

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Leonid Radvinsky, der geheimnisvolle Milliardär hinter OnlyFans, ist laut einem Firmensprecher im Alter von 43 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs gestorben.

Der in der Ukraine geborene Unternehmer übernahm OnlyFans 2018 und verwandelte es in eine globale Plattform für kostenpflichtige Inhalte, die sich größtenteils auf erwachsene Creator konzentriert. Sein rasches Wachstum (insbesondere während der COVID-19-Pandemie) machte Radvinsky zu einem Multimilliardär mit einem geschätzten Vermögen von 4,7 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt seines Todes.

Unter seiner Leitung entwickelte sich OnlyFans von einem von Tim Stokely gegründeten Nischenabonnementdienst zu einem Mainstream-Digitalunternehmen. Bis 2024 erzielte die Plattform etwa 1,4 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz, wobei Nutzer über 7 Milliarden US-Dollar ausgaben.

Radvinskys Karriere begann Ende der 1990er Jahre mit Online-Projekten, die den Zugang zu Inhalten für Erwachsene förderten, von denen einige rechtlich geprüft wurden. Später gründete er MyFreeCams, eine bedeutende Webcam-Plattform, bevor er OnlyFans übernahm.

Trotz seines Reichtums und Einflusses blieb Radvinsky auffallend zurückhaltend, trat selten öffentlich auf oder gab Interviews. Sein Privatleben blieb weitgehend im Rampenlicht, selbst als sein Unternehmen zu einer prägenden Kraft in der modernen Schöpferwirtschaft wurde.

Sein Tod markiert das Ende einer der umstrittensten und lukrativsten Karrieren in der digitalen Unterhaltungsbranche und lässt Fragen zur zukünftigen Ausrichtung von OnlyFans offen.