Ingos Spielejahr 2019: Strategiekost für die Konsole

Dieses Jahr war großartig für alle Fans von Echtzeitstrategie und Aufbauspielen auf den Konsolen. Stellaris, Age of Wonders, Civilization, Ancestors Legacy, Northgard, They Are Billions, Frostpunk und das waren noch längst nicht alle. Diese wirklich tollen RTS- und 4X-Games sind alle innerhalb von einem Jahr erschienen, ein Traum für jeden Strategiefan - insbesondere für Konsolenzocker, wie mich. Das Genre ist auf den Konsolen trotzdem weiterhin eindeutig ein Nischenprodukt, obwohl es hier Anhänger gibt. Allerdings hat das Füllhorn an Spielen auch einen großen Nachteil, denn die kleineren Titel, wie Northgard oder Ancestors, haben selbst nah am Release so gut wie keine Online-Community und man kennt quasi jeden Spieler mit Vornamen, sofern man überhaupt jemanden findet. Game Pass oder Games with Gold sind natürlich eine Lösung, um ein breiteres Publikum zu erreichen, aber die Fülle an Spielen in diesem Jahr war quasi gleichermaßen Fluch und Segen. Naja - White People Problems -, aber wo wir gerade dabei sind: Microsoft, wo bleibt Age of Empire? Das lief schon auf der PS2 ganz wunderbar... kann doch nicht so schwer sein.