Infos zu frühen Post-Launch-Updates und Cross-Gen-Upgrades in Dying Light 2 Stay Human

In wenigen Tagen erscheint Dying Light 2 Stay Human und deshalb ist Techland aktuell sehr aufgeregt. In vielen kleinen Einzelmeldungen haben uns die Entwickler in den letzten Tagen auf allerhand Details hingewiesen, die Fans vor dem Start des Open-World-Actionspiels vielleicht noch gerne wissen würden. Einige dieser Beiträge haben wir unten für euch gesammelt.

Spieler, die Dying Light 2 auf einer Playstation 4 oder einer Xbox One spielen und in Zukunft auf eine Current-Gen-Plattform umrüsten wollen (immerhin soll das Spiel ja mehrere Jahre unterstützt werden, mit dem Gedanken könnten sich also durchaus einige von euch beschäftigen), müssen keine Angst haben, dass sie auf den aktuellen Konsolen die Last-Gen-Variante des Zombie-Parcours-Spiels spielen müssen. Techland gewährt sowohl Xbox- als auch Playstation-Nutzern auf der Plattform ihrer Wahl die bestmögliche Spielerfahrung, indem sie PS4- zu PS5- und Xbox-One- kostenfrei zu Xbox-Series-Versionen umwandeln.

Das Actionspiel wird Besitzern der aktuellen Konsolen drei Darstellungsmodi zur Verfügung stellen. Der Qualitäts-Modus stellt Raytracing-Effekte dar, der Performance-Modus läuft mit 60 Bildern pro Sekunde und im Auflösungs-Modus bekommt ihr auf der Xbox Series X und der Playstation 5 4K-Auflösung ausgegeben.

Zur Veröffentlichung des Spiels am 4. Februar werdet ihr nicht in der Lage sein, Dying Light 2 mit Spielern auf anderen Systemen zusammenzuspielen. Crossplay wird erst nachträglich erarbeitet und selbst innerhalb einer Konsolengeneration ist das Koop-Matchmaking nicht möglich. Im Prinzip sollt ihr nach Abschluss des Tutorials allerdings das gesamte Spiel zusammen mit einem Verbündeten (der sich auf dem gleichen System befindet) abschließen können. Der Gastspieler darf seine erspielten Inhalte anscheinend sogar behalten, heißt es auf VG24/7.

Im Februar möchte Techland kosmetische Zusatzinhalte veröffentlichen, die unseren Helden Aiden Caldwell Klamotten und Ausrüstung zur Verfügung stellt, mit denen er besser zu den bestehenden Fraktionen passt. Im März und im Mai plant das Entwicklerstudio die Auslieferung weiterer Herausforderungen, die eure Parcours- und Kampffähigkeiten auf die Probe stellen werden. Zwischen diesen beiden Monaten soll eine "Event-Serie" mit mutierten Infizierten in Dying Light 2 Stay Human eintrudeln, was vermutlich knappe Mini-Quests sind. Ein erstes Story-DLC ist nach aktuellem Stand für den Juni geplant.