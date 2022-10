Informieren Sie sich über die neuesten Technologien mit unseren neuesten Quick Look-Videos

HQ

Die Technologiebranche hört nie auf, frische und aufregende neue Produkte zu produzieren, und hier bei Gamereactor tun wir unser Bestes, um euch Meinungen, Rezensionen und Videoinhalte zu so vielen neuen Gegenständen wie möglich zu liefern. In diesem Sinne haben wir in den letzten Tagen eine Menge Quick Look-Videos veröffentlicht, in denen wir verschiedene Hardwareteile wie Drohnen, Monitore, Kameras, Mikrofone und mehr überprüft haben. Fangen Sie sie alle unten.

AirPods Pro 2. Generation

"Wir schauen uns die neue Iteration von Apples In-Ear-Audiogeräten an und unterhalten uns darüber, was diese aktualisierte Ausgabe besser macht als das Original."

DJI Osmo Action 3

"Diese wasserdichte, kältebeständige Kamera mit langer Akkulaufzeit wurde für Abenteuer entwickelt und ist ideal für diejenigen, die die radikalsten Teile des Lebens filmen und einfangen möchten."

Insta360 X3

"Diese Handkamera wurde entwickelt, um Videos in 5,7K-Qualität in einem 360-Grad-Format aufzunehmen, was für beeindruckende Aufnahmen sorgt."

Peak Design Travel Duffel

"Diese Reisetasche ist sowohl stilvoll als auch nützlich, da sie viel Platz und Stauraum bietet und dennoch klein genug ist, um als Handgepäck für Flugreisen verwendet zu werden."

Røde PodMic & PSA1+

"Diese Kombination aus Mikrofon und Bügelarm wurde für diejenigen entwickelt, die Videoinhalte übertragen und erstellen möchten, indem sie hochwertigen Klang mit einer einfach zu bedienenden Montagelösung bietet."

Aorus FI32U

"Dieser Gaming-Monitor verfügt über ein 31,5-Zoll-Display, das mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz arbeitet, alles bei 4K-Auflösung."

DJI Osmo Mobile 6

"Dieser Smartphone-Stabilisator ist ideal für Entwickler und kompakt und faltbar, sodass es immer einfacher wird, unterwegs Aufnahmen zu machen und aufzunehmen."

DJI Mic

"Dieses kabellose Zweikanalmikrofon hat eine Akkulaufzeit von 15 Stunden und kann 14 Stunden Audio in seinem integrierten Speicher speichern."

SanDisk iXpand Flash Drive Go

"Dieser Memory Stick wurde für iOS-Geräte entwickelt, sodass Sie Dateien und Daten schnell und einfach in einem physischen, nicht Cloud-basierten Format übertragen und speichern können."

Western Digital Black D50 Game Dock

"Dieses Gadget verwendet verschiedene Anschlüsse, um einen Laptop in einen Gaming-Hub zu verwandeln, in dem mehrere Peripheriegeräte und Geräte gleichzeitig angeschlossen sind und mit Hochgeschwindigkeits-NVMe-Technologie betrieben werden."

DJI Osmo - Längerer Blick

"Begleiten Sie unseren eigenen Magnus auf einer Wanderung durch Norwegen, die mit DJIs Osmo-Ausrüstungssammlung gefilmt wurde."

DJI Mini 3 Pro - Längerer Look

"Wir nehmen DJIs Mini 3 Pro Drohne für eine Runde um einen malerischen Fjord in Norwegen, wo wir das 4K-Kameraangebot testen."