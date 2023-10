Informieren Sie sich rechtzeitig für Detective Pikachu Returns

HQ

Später in dieser Woche ist es endlich an der Zeit, dass sich Meisterdetektiv Pikachu auf ein brandneues Abenteuer in Detective Pikachu Returns begibt, das am 6. Oktober exklusiv für Switch erscheint. Aber da es fünf Jahre her ist, dass das Originalspiel für den Nintendo 3DS veröffentlicht wurde, glaubt Nintendo, dass einige alte Fans - und vor allem neue - die Geschichte bisher nachholen müssen.

Aus diesem Grund haben sie jetzt einen brandneuen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der die Geschichte des ersten Spiels zusammenfasst, um uns auf den neuesten Stand zu bringen. Schauen Sie es sich unten an und denken Sie daran, später in dieser Woche für unsere Rezension zurückzukehren.