Informationen und Bilder, die aus dem abgesagten Perfect Dark durchgesickert sind

HQ

Als diesen Sommer bestätigt wurde, dass die Entwicklung der Perfect Dark -Franchise eingestellt wird, spekulierten wir, dass Informationen, Bilder und Videos aus dem Projekt irgendwann durchsickern würden. Und jetzt ist das passiert.

MP1st bietet eine Fülle neuer Informationen über das erwartete Comeback von Joanna Dark. Unter anderem erfahren wir, dass das Team das Projekt gestartet hat, weil es so einen Mangel an Titeln wie Metal Gear und 007 auf dem Markt gab - was ironischerweise nun dank Metal Gear Solid Δ: Snake Eater und dem kommenden 007 First Light behoben wurde. Das Ziel der Entwicklung war es, "das Franchise neu zu erfinden und gleichzeitig die Kern-DNA des ursprünglichen Nintendo 64-Titels beizubehalten".

Eines der Gameplay-Features war ein Adrenalinsystem, das mehrere Fähigkeiten ermöglichte, nicht zuletzt die Zeit zu verlangsamen, um spektakuläre Bewegungen auszuführen, mehr Schaden anzurichten und so weiter.

Es gibt auch neue durchgesickerte Bilder aus dem Projekt, die Sie sich im Bluesky-Beitrag unten ansehen können.

Nach dem Shutdown gab es noch etwas Hoffnung, dass das Spiel überleben würde, da Take-Two angeblich daran interessiert war, das Projekt zu übernehmen. Eine Einigung mit Microsoft konnte man jedoch nicht erzielen, und alle Wege scheinen nun völlig verschlossen zu sein. Dies könnte sehr wohl das letzte sein, was wir von diesem Abenteuer sehen.