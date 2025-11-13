Infold Games: "Im Westen gibt es eine starke Nachfrage nach beziehungsorientierten und gemütlichen Erlebnissen"

HQ

Das Action-Genre ist definitiv das größte im Westen unter den sogenannten AAA-Spielen – aber es gibt natürlich kein Naturgesetz, das besagt, dass es so sein muss. Im Gegenteil, es kann einen riesigen und unerschlossenen Markt für größere Projekte in anderen Genres geben. Zumindest glaubt das chinesische Unternehmen Infold, das in den letzten zwei Jahren das äußerst beliebte Love and Deepspace und zuletzt Infinity Nikki veröffentlicht hat.

In einem Interview mit VGC sagt der globale PR-Manager des Unternehmens, Leo Zhu:

"Unsere eigene Erfahrung mit Love and Deepspace und Infinity Nikki zeigt, dass gewaltfreie, emotional getriebene Spiele ein großes westliches Publikum erreichen und kommerziell stark abschneiden können."

Zhu glaubt, dass beliebte gewaltfreie Spiele in erster Linie mit der Indie-Szene im Westen in Verbindung gebracht werden, aber das könnte daran liegen, dass noch niemand zuvor versucht hat, gewaltfreie Titel mit hohem Budget zu entwickeln. Der Markt sei weit geöffnet, sagt er:

"Historisch gesehen hat der Westen gewaltfreie Erfolge mit Indie-Titeln in Verbindung gebracht; Was sich ändert, ist, dass groß angelegte, hochproduzierte gewaltfreie Spiele jetzt Mainstream-Akzeptanz und kritische Aufmerksamkeit finden. Diese Beispiele deuten darauf hin, dass der Markt noch lange nicht gesättigt ist. Es besteht eine starke Nachfrage nach hochwertigen, beziehungsorientierten und gemütlichen Erlebnissen in großem Maßstab."

Bist du überrascht von dem großen Interesse im Westen an Spielen wie dem bereits erwähnten Love and Deepspace und Infinity Nikki, und was denkst du über die Chancen, dass mehr Entwickler ihren Erfolg zur Kenntnis nehmen und versuchen, etwas Ähnliches zu schaffen?