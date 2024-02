Inflexion Games "priorisiert" einen Offline-Modus für Nightingale

HQ

Der Entwickler von Nightingale, einem Survival-Crafting-Titel, der in einer viktorianischen Gaslampen-Fantasy-Welt spielt, hat enthüllt, was seine unmittelbaren Pläne für das Spiel beinhalten. Inflexion Games hat ein Statement auf Steam veröffentlicht, in dem bekannt gegeben wird, dass das Studio nach dem Feedback der Fans seit der Ankunft von Nightingale als Early-Access-Projekt daran arbeitet, den Fans einen Offline-Modus zur Verfügung zu stellen.

"Wir priorisieren und entwickeln jetzt einen Offline-Modus, den wir so bald wie möglich veröffentlichen wollen. Behaltet unsere sozialen Kanäle und Discord im Auge, um in den kommenden Wochen Updates zu erhalten, neben anderen Dingen, an denen wir arbeiten."

Auf die Frage, warum das Spiel bei der Veröffentlichung keinen Offline-Modus hatte, heißt es in dem Statement: "Unsere Vision für das Spiel war es von Anfang an, eine miteinander verbundene Reihe von Reichen zu erschaffen, mit der Idee, eine kooperative Erkundung zu ermöglichen - ein Universum, das größer ist als ein einzelnes Reich oder ein Server. Das bedeutete, dass wir uns schon früh in der Entwicklung entscheiden mussten, ob wir vom ersten Tag an den Koop-Modus unterstützen oder uns auf einen Offline-Modus konzentrieren wollten.

"Das kooperative Gameplay, das mit Gruppenmitgliedern auf mehreren Reichen verbunden ist, war das technisch anspruchsvollere Problem und daher haben wir uns entschieden, es zuerst anzugehen. Wenn wir auf diese Entscheidung zurückblicken, haben wir falsch eingeschätzt, was einige von euch in eurer Erfahrung gesucht haben."

Wir hatten die Gelegenheit, Nightingale ein letztes Mal auszuprobieren, bevor es sein Debüt als Early-Access-Spiel feierte. Sie können unsere Gedanken zu Inflexion Games ' Projekt hier lesen.