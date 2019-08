Infinity Ward wollte Modern Warfare zum "Halo Killer" im Sci-Fi-Genre machen

Infinity Ward arbeitete nach 2007 neben Call of Duty 4: Modern Warfare an einem Sci-Fi-Shooter, der mit Microsofts Halo-Serie mithalten sollte, verriet der Multiplayer-Design-Director Geoff Smith letzte Woche im Gespräch mit Game Informer. Laut Smith war es zu der Zeit als Shooter mit thematischem Schwerpunkt auf den zweiten Weltkrieg schwierig, am Mainstream-Markt teilzunehmen:

"Alle meine Freunde haben Halo gespielt und ich konnte sie nicht davon überzeugen, CoD2 eine Chance zu geben", sagt Smith. "Es war ein Moment, in dem wir uns wirklich mit Halo auseinandersetzen und einen Halo-Killer machen wollten. Ein Teil des Studios arbeitete deshalb an einem anderen Spiel, [zusätzlich zu Call of Duty 4: Modern Warfare]."

Dieser Sci-Fi-Shooter ist nie veröffentlicht worden, allerdings haben wir Jahre später hochtechnisierte Einflüsse in der Serie gesehen. Da war Halo aber schon längst kein wirkliches Thema mehr, da bereits Call of Duty 4: Modern Warfare mehr Einheiten verkaufte, als Halo 3. Infinity Ward arbeitet derzeit an Call of Duty: Modern Warfare, einem Neustart der Serie, das am 25. Oktober auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wird.