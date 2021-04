Infinity Ward geben Update zu den beiden "verschwundenen" Karten in Call of Duty: Modern Warfare

You're watching Werben

Vergangenen Freitag wunderten wir uns über aktuelle Vorgänge rund um Call of Duty: Modern Warfare. Nachdem kommentarlos drei neue Karten veröffentlicht wurden, verschwanden zwei davon ebenso unkommentiert. Nun bringen die Macher*innen von Infinity Ward bei Twitter Licht ins Dunkle:

"Die neuen Maps "Drainage" and "Al-Raab Airbase" standen kürzlich in Privat-Matches zur Verfügung, wurden jedoch wieder entfernt. Sie sind noch nicht in dem Zustand, in dem wir sie gerne hätten und benötigen noch etwas Feinschliff. Wir werden Euch bald mitteilen, wann die Maps zurückkehren!"