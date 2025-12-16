Infinity Ward entlarvt Call of Duty: Modern Warfare 4 Leak

In der Regel sehen wir, ob ein Leak wahr ist oder nicht, selten Kommentare zu Entwicklern. In letzter Zeit wurde dieser Trend durchbrochen, da Infinity Ward, eines der Hauptstudios hinter der Call of Duty-Reihe, Gerüchte aus dem langjährigen Call of Duty-Leaker TheGhostOfHope ausgeschaltet hat.

Insider Gaming war mit der Zusammenfassung hier entscheidend, aber kurz gesagt läuft die Geschichte im Grunde so: Hope twitterte, dass der Mehrspielermodus von Call of Duty: Modern Warfare 4 eine vollständige Kopie des Modern Warfare II-Remakes sei, abgesehen davon, dass keine Perk-Belastung und weniger ADS-Strafen verursacht wurden. Diejenigen, denen der Mehrspielermodus von Modern Warfare II nicht gefiel, versanken in ihrer Trauer, während andere Fans sich freuten, dass es zurückkehren würde.

Doch dann antwortete Infinity Ward mit einem eigenen Tweet und sagte, wir sollten nicht alles glauben, was wir online lesen. Dies führte dann zu einer weiteren Antwort von TheGhostOfHope, die einige interessante Diskussionspunkte ansprach.

"Die Tatsache, dass ein Milliarden-Dollar-Studio sich bewusst bemüht hat, zwei meiner jüngsten Leaks *generisch* zu leugnen, obwohl sie es nie zuvor oder gegenüber anderen getan haben, ist ehrlich gesagt sehr seltsam und sollte einige Warnsignale aufwerfen, warum sie so etwas tun sollten, obwohl sie es nie zuvor getan haben", schreibt er. "Ich habe seit Jahren größtenteils dieselben Quellen behalten, und mein MW4-Leck ist da keine Ausnahme. Ich würde meinen Ruf niemals mit COD-Lecks versenken, die ich im Laufe der Jahre auf fehlerhaften, nicht verifizierten Informationen aufgebaut habe."

Heißt das, dass Hope den Nagel auf den Kopf getroffen hat? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es ist immer schwer zu sagen, bis wir eine offizielle Bestätigung haben, aber im Moment müssen wir einfach abwarten, was Modern Warfare 4 bringt.