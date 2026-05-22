Infinity Ward beginnt, Call of Duty 2026 über das Spiel zu necken als: "Entschlossen. Kühn. Unerbittlich"

Activision verfolgt meist eine ganz bestimmte Art, seine Fans mit einem neuen Kapitel in der Call of Duty-Reihe vertraut zu machen. Im Gegensatz zu anderen Entwicklern und Publishern, die Spiele Jahre vor ihrem Erscheinen ankündigen, wartet Activision typischerweise bis zum Sommer vor dem Launch, um bei Call of Duty Next-ähnlichen Events eine Menge Informationen zu verbreiten. Zu diesem Zweck sieht es so aus, als würde der Zirkus für Call of Duty 2026, von dem weithin gemunkelt wird, dass es sich um die vierte Modern Warfare handelt, kurz vor dem Start stehen.

In einer Stellungnahme in den sozialen Medien gibt der Entwickler Infinity Ward einen Hinweis auf seine Pläne für das kommende Jahr und stellt fest, dass das kommende Spiel ein "neues Kapitel" für das Studio sei und als "Entschlossen". Kühn. Unermüdliches" Spiel, das "von einem Team gebaut wurde, das jedes Detail, jedes System, jeden Moment bis an seine Grenzen treibt."

Die Erklärung schließt mit den Worten: "Im Namen aller bei IW sind wir stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und freuen uns, es endlich mit euch zu teilen."

Es gibt kein festes Datum, wann wir mehr von Call of Duty 2026 sehen werden, aber mit der Xbox Games Showcase vor der Tür und geplant für den 7. Juni bekommen wir vielleicht einen kurzen Vorgeschmack und dann eine Bestätigung, wann das oft jährliche Call of Duty Next-Event wahrscheinlich wieder um Juli stattfindet.