Infinity Nikki verspricht heute Überraschungen in seinem speziellen Livestream

Infinity Nikki, das fünfte Spiel der Nikki-Serie von Infold Games, aber das erste, das seinen Weg aus dem mobilen Bereich gefunden hat, soll nächste Woche auf den Markt kommen. Am 5. Dezember werden die Spieler in einem gemütlichen Paradies willkommen geheißen, aber wenn Sie mehr über das Spiel erfahren möchten, sollten Sie heute nach dem Stream Ausschau halten.

Um 18:00 Uhr (UTC +8), also 10:00 Uhr GMT, präsentieren die Entwickler von Infold Games einen neuen Bereich im Wunschwald, Fortschritte bei der Versionsoptimierung auf den verschiedenen verfügbaren Plattformen für Infinity Nikki und eine ganze Reihe anderer Überraschungen.

In diesem Open-World-Spiel gibt es nicht nur eine entspannte, gemütliche Zeit, sondern auch Rätsel und Plattformsegmente, die im Stream erweitert werden. Wenn Sie also völlig neu sind, können Sie sich ein besseres Bild davon machen, was in Infinity Nikki vor sich geht.