Infinity Nikki startet am 5. Dezember

HQ

Infold Games hat bekannt gegeben, dass sein neuestes Spiel, Infinity Nikki, am 5. Dezember erscheint. Dies ist das fünfte Spiel der Nikki-Serie und es ist das erste, das für PC und PS5 erscheinen wird, da sich das Franchise zuvor hauptsächlich auf Mobilgeräte konzentriert hatte.

InInfinity Nikki erkunden die Spieler eine gemütliche offene Welt und können sich an Aktivitäten wie Angeln, Haustierpflege und dem Verkleiden ihres Charakters beteiligen. Es ist jedoch nicht nur eine Sandbox, denn du musst eine Geschichte abschließen und Quests erledigen, die die Welt noch mehr aufpeppen können.

Bereits 30 Millionen Spieler haben sich vorregistriert, um Infinity Nikki auszuprobieren, was zeigt, wie viele Spieler nach einer Flucht in eine lebendige, niedliche Welt suchen. Schauen Sie sich den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an:

Infinity Nikki erscheint am 5. Dezember für PS5, PC, Android und iOS.