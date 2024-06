Infinity Nikki-Publisher enthüllt Free-to-Play-Action-RPG Ballad of Antara

Neben der Enthüllung von Infinity Nikki auf dem jüngsten PlayStation State of Play hat Infold Games auch eine weitere große Veröffentlichung namens Ballad of Antara in Arbeit.

Das Spiel wurde von TipsWorks Studio entwickelt und in der Unreal Engine 5 erstellt. Im traditionellen Action-RPG-Stil kannst du deine Klasse, deine Kampffähigkeiten und mehr anpassen, während du dich aufmachst, eine Welt am Rande der Zerstörung zusammenzusetzen.

Das Spiel soll 2025 für PS5, PC und mobile Plattformen erscheinen. Der Ankündigungstrailer ist nur kurz, zeigt aber einige großartige Fantasy-Landschaften. Überzeugen Sie sich unten selbst: