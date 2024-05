Infinity Nikki für PlayStation 5 angekündigt

Eines der unerwarteteren Spiele, die während des Sony-Streams gezeigt wurden, war Infinity Nikki. Die Nikki-Serie dreht sich um das sogenannte Verkleiden, aber dieses Mal wird dies mit Open-World-Gameplay kombiniert, und auf dem PlayStation Blog erklärt Entwickler Infold Games:

"In diesem fünften Teil, Infinity Nikki, verschmelzen wir das Verkleidungs-Gameplay mit dem Open-World-Genre und ermöglichen es Nikki, die Spezialfähigkeiten verschiedener Outfits in einer warmen, entzückenden Welt zu erkunden. Dies kann das Spielerlebnis der Spieler bereichern und ihr Leben aufpeppen."

In Bezug auf das Gameplay scheint es Minispiele, Fotografie, Rätsellösen und verschiedene Möglichkeiten, sich in der offenen Welt fortzubewegen, sowie eine ganze Reihe niedlicher kleiner Haustiere zu geben. Klingt das seltsam? Das ist es, schaut euch den Trailer unten an, der auch verrät, dass eine Beta für PlayStation 5 noch in diesem Jahr versprochen ist.