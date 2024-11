Infinity Nikki erreicht satte 30 Millionen Vorregistrierungen

HQ

Hin und wieder kommt ein Spiel aus dem Nichts und haut alle um. Wir haben dies bereits im Jahr 2024 mit Palworld gesehen, und einer der nächsten, der dies tun wird, wird eindeutig das gemütliche Open-World-Spiel Infinity Nikki sein.

Warum sagen wir das, denn obwohl es noch nicht verfügbar ist, hat Infinity Nikki bereits satte 30 Millionen Vorregistrierungen überschritten. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt das Spiel bei 30.544.263 Gesamtregistrierungen, aber die Zahl steigt jede Minute um Hunderte. Unnötig zu erwähnen, dass die Fans unglaublich gespannt auf dieses Projekt sind.

Wenn du nicht weißt, was Infinity Nikki ist, wird das Spiel oft als ein Verkleidungserlebnis beschrieben, bei dem die Spieler Outfits und Stile entwerfen und sie dann in einer schönen und entspannenden Welt zur Schau stellen, in der sie Käfer fangen, fischen und sich an Animal Crossing -ähnlichen Aktivitäten beteiligen können.

Es gab eine Reihe von Vorregistrierungszielen, die alle bereits übertroffen wurden, also ist es vielleicht an der Zeit, dass die Entwickler noch etwas hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Zahl der Registrierungen weiter wächst.