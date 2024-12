Infinity Nikki erreicht 10 Millionen Downloads in vier Tagen

HQ

Eines der auffälligsten Merkmale im Jahr 2024 ist der Sturm, mit dem chinesische Entwicklungen die westliche Welt erobern. Nicht nur actiongeladene Spiele wie Black Myth: Wukong oder Zenless Zone Zero ziehen täglich Millionen von Spielern an, sondern auch originelle und einzigartige Spiele, die sich vom gewohnten Stil in Amerika und Europa abheben, wie das jüngste Infinity Nikki. Dieses Open-World-Simulationsspiel, bei dem es darum geht, einen umfangreichen Kleiderschrank mit Kleidung und Accessoires für einen Avatar zu erstellen und zu erweitern, während du deinen alltäglichen Aufgaben nachgehst, wurde am 5. Dezember veröffentlicht und hat großen Erfolg erzielt.

Während es vorher viel Aufsehen erregte, wissen wir jetzt, dass das Spiel seit letztem Donnerstag mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen wurde, und um das zu feiern, hat das Studio Infold Games eine Belohnungsrunde gestartet, einschließlich eines Bonus von 10 Resonit-Kristallen in deinem Briefkasten im Spiel, der durch den Beitritt zur Florawish Stylist's Guild freigeschaltet wird.

Haben Sie schon Infinity Nikki ausprobiert? Wir arbeiten gerade an unserem Testbericht, den ihr bald hier auf Gamereactor lesen könnt.