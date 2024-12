HQ

Viele werden vielleicht ein wenig überrascht sein zu erfahren, dass Infinity Nikki das fünfte Spiel der Nikki-Serie ist - ich war es auf jeden Fall. Die ersten vier Spiele kamen für Android und iOS, ebenso wie dieses neue Spiel, aber zum ersten Mal kommt es auch für PC und PlayStation. Es ist ohne Zweifel das ehrgeizigste Spiel der Serie.

Infinity Nikki ist ein kostenloses, semi-offenes Gatcha-Wohlfühl-Rollenspiel mit dem Mädchen Nikki in der Hauptrolle. Bevor sie zu ihrem Abschlussball geht, geht Nikki auf den Dachboden ihres Elternhauses, um ein Kleid für den Abschlussball zu finden. Plötzlich hört sie ein Geräusch aus einem alten Schrank am anderen Ende des Dachbodens und findet ein magisches rotes Kleid. Das Kleid packt Nikki und sie tanzen zusammen und als der Tanz vorbei ist, hat Nikki das Kleid angezogen und wurde in echter Narnia-Manier in den Kleiderschrank und in die magische Welt von Miraland hineingezogen.

Hier entfaltet sich eine Geschichte von Freundschaft, Gut und Böse, Träumen, Wünschen und nicht zuletzt schönen Kleidern. Die Geschichte wird etwas naiv erzählt, aber nicht kindisch und trotzdem mit Respekt vor Erwachsenen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Art von Spiel, das durchgehend mit einer dicken Schicht Zucker bestreut ist, etwas für mich wäre, aber Infinity Nikki ist überraschend gut gemacht und ein hervorragendes Wohlfühl- und entspannendes Rollenspiel für sich.

Infinity Nikki ist ein Ankleidespiel, was bedeutet, dass die Kleider und Outfits des Spiels ein zentraler Bestandteil des Spiels sind. Nikki ist eine sogenannte "Stylistin", die die Fähigkeit hat, "Ability Outfits" zu kreieren, das sind magische und schöne Kleider mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das kann sein, dass sie es ihr ermöglichen, über weite Strecken zu schweben, oder dass sie sich scheuen Tieren nähern kann, um sie zu bürsten und zu streicheln. Es gibt 30 dieser "Ability Outfits" und sie alle geben Nikki Zugang zu neuen Gebieten und neuen Möglichkeiten in der magischen Spielwelt.

Um diese wichtigen Kleider herzustellen, musst du Whimstars sammeln, die magische Sterne sind - ja, hier steckt viel Magie. Wenn du das Kleid oder Outfit freischaltest (denn es geht nicht nur um Kleider), erhältst du einen "Outfit Sketch", in dem du sehen kannst, welche Ressourcen du finden und verwenden musst, um das Kleid oder Outfit schließlich zu kreieren und dann zu verwenden.

Man könnte sagen, es gibt zwei Schichten von Kleidern und Outfits für Nikki. Es gibt diese Fähigkeits-Outfits, über die wir gerade gesprochen haben und die man nur an Nikki sehen kann, wenn sie sie benutzt. Wenn sie auf der Suche nach Ressourcen durch die Landschaft läuft, Aufgaben und Nebenquests erledigt und an verschiedenen Minispielen teilnimmt, trägt sie die Outfits und Kleider, die du frei selbst kreieren kannst. Diese Outfits bestehen aus allem, von Hemden, Hosen, langen Kleidern, kurzen Kleidern, Hüten, Schuhen, Halsketten, Ohrringen, Stirnbändern, Armbändern, Armbändern, Socken, Röcken, Accessoires und vielem mehr, also sollte es ein Outfit geben, das Ihnen gefällt und das Sie anziehen Nikki.

So weit so gut. Von hier an werden die Dinge etwas komplizierter und nicht ganz so liebenswert wie Nikki und ihre magische Welt. Erstens können Sie die Wurzeln der mobilen Plattformen spüren, da das Spiel mit täglichen Quests, täglichen Freischaltungen und täglichen Belohnungen und vielen vernetzten Systemen gefüllt ist, die den Spieler dazu ermutigen, jeden Tag wiederzukommen.

Darüber hinaus hat das Spiel nicht weniger als 5-7 verschiedene Währungen (je nachdem, wie man sie zählt - aber es sind viele), und sie alle bieten Zugang zu verschiedenen Dingen im Spieleladen, in den Menüs und in der Spielwelt. Diese Währungen können untereinander getauscht werden und viele von ihnen können auch für echtes Geld gekauft werden, und zwar in verschiedenen Preisen und Paketen.

Es gibt so viele Freischaltsysteme, Belohnungssysteme, Dringlichkeitssysteme und Währungen, die sich kreuzen, um Zugang zu vielen verschiedenen Dingen zu ermöglichen. Anfangs ist es ziemlich verwirrend und die vielen tiefen Menüs können überwältigend sein. Leider kannst du all diese Dinge nicht einfach ignorieren, da sie offensichtlich notwendig sind, um wichtige Kleider, Gegenstände und Währungen freizuschalten, um im Spiel voranzukommen.

Es wäre unfair, sich über In-Game-Verkäufe und Belohnungssysteme in einem Free-to-Play-Spiel zu beschweren, und das ist nicht das, was ich tue. Es ist eher die Menge von ihnen. Wie erwartet, wirst du ständig daran erinnert, dass es im In-Game-Store etwas gibt, das du möglicherweise verwenden kannst, und das Spiel klopft dir immer wieder auf die Schulter und sagt: "Hey, schau dir das an! Oder... Dieser!". Man kann spielen, ohne echtes Geld auszugeben, aber dann muss man bereit sein, sich auf einen wirklich zeitraubenden Grind einzulassen, und ich habe das Gefühl, dass man irgendwann auf so etwas wie eine Paywall stoßen wird, weil es fast unmöglich ist, die Ressourcen zu verdienen, die man braucht, um genau das Kleid zu kreieren, das es einem ermöglicht, im Spiel voranzukommen. Aber das habe ich noch nicht erlebt.

Es ist also nicht so sehr das ständige Klopfen auf die Schulter, das ein Problem ist, sondern vielmehr die Anzahl der angeschlossenen Systeme und die Anzahl der Währungen, die einfach so viele und so komplex sind, dass es im ersten Moment wie ein Hindernis erscheinen kann. Schade, denn hinter all diesen Systemen verbirgt sich ein wirklich schönes und wunderbares Wohlfühlspiel, für das ich persönlich bezahlt hätte, wenn es als kostenpflichtiges Spiel statt als Free-to-Play veröffentlicht worden wäre.

Infinity Nikki ist ein wirklich schönes Spiel. Miraland ist ein magischer Ort mit vielen schönen Gebieten, Dörfern und offenen Flächen, und die vielen Kleider und Outfits des Spiels sind wirklich gut gestaltet. Die vielen Menüs sind auch sehr schön, was auch gut ist, da man dort viele Stunden verbringen wird. Der Soundtrack und der Soundtrack passen perfekt zur Wohlfühlatmosphäre und es gibt nicht den Schatten von irgendetwas, das in der Handlung, der Grafik oder dem Soundtrack kontrovers oder anstößig sein könnte.

Es gibt jedoch eine letzte Sache, die das Spiel für mich fast komplett ruinieren könnte, aber für andere vielleicht keine Rolle spielt. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es ein großer Fehler ist, dass dieses spezielle Feature nicht im Spiel ist, und ich spreche von der Möglichkeit, mit der umgekehrten Y-Achse (und/oder X-Achse) zu spielen. Ich spiele immer mit einer invertierten y-Achse, aber das ist hier nicht möglich und es kann mir wirklich viel Spaß verderben - zum Glück ist Infinity Nikki kein Spiel, das schnelle Reaktionen erfordert, aber so ein Feature ist offensichtlich ein Muss in Spielen hier am Rande des Jahres 2025.

Infinity Nikki ist leicht zu empfehlen und ein Spiel, das Sie herunterladen und ausprobieren sollten. Es ist wunderschön, charmant, es gibt viele Aktivitäten und Unterhaltung in der großen Welt und ein echtes Wohlfühlspiel zum Genießen. Sie müssen sich jedoch der schieren Menge an Systemen und Währungen bewusst sein, die fast ständig versuchen, Geld aus dem Spieler herauszupressen, und fair genug, sie sind da, aber es gibt so viele. Dessen muss man sich nur sehr bewusst sein.