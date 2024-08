Infekted hat NRG Shock wieder verlassen

HQ

Die NRG Shock hatte ein wenig Schwierigkeiten, einen Kader zu sichern und zu konsolidieren, um in der Overwatch Champions Series anzutreten, da das Team in den letzten Wochen viele seiner Stars ausgeliehen hat, so dass eine Skelett-Crew eines Kaders übrig geblieben ist, der sich wöchentlich zu ändern scheint. Nun ist eine weitere Änderung eingetreten.

Denn die Shock hat enthüllt, dass Boston "Infekted" Fine von NTMR übernommen wurde, was bedeutet, dass er nicht mehr für das ehemalige Overwatch League -Team antreten wird. Dies geschieht auch, da Kyle "Rakattack" Rakauskas von einer Leihe bei ENCE zurückkehrt.

Bis jetzt wird der Shock nur noch einen Spieler benötigen, um einen vollständigen Kader aufstellen zu können, wobei dies ein Tank-Ersatz für Infekted ist.