Infantino hat volles Vertrauen, dass Mexiko trotz der Gewaltwelle die Weltmeisterschaft 2026 ausrichten wird

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat ihr "vollständiges Vertrauen" bekräftigt, dass die Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer in Mexiko wie gewohnt stattfinden wird, trotz der Gewaltwelle im ganzen Land nach der Ermordung des Drogenkartells 'El Mencho' mit Straßenblöcken und verbrannten Fahrzeugen, was zu einer Phase der Unsicherheit führt, bis dieses Machtvakuum wieder gefüllt ist.

"Wir analysieren und überwachen die Lage in Mexiko in diesen Tagen, aber ich möchte von Anfang an sagen, dass wir volles Vertrauen in Mexiko, in seine Präsidentin (Claudia) Sheinbaum, in die Behörden haben, und wir sind überzeugt, dass alles auf die bestmögliche Weise ablaufen wird", sagte Infantino auf einer Pressekonferenz in Barranquilla, berichtet von EFE.

Die schlimmsten Proteste und Unruhen ereigneten sich im Bundesstaat Jalisco, dessen Hauptstadt Guadalajara einige Spiele ausrichten wird, darunter Urugua gegen Spanien am 26. Juni. Jaliscos Gouverneur Pablo Lemus sagte, er habe ein Treffen in den mexikanischen FIFA-Büros und sie haben keine Absicht, Mexiko die Gastgeberrechte zu entziehen.

Mexiko wird zusammen mit den Co-Gastgebern USA und Kanada 13 Spiele ausrichten. Davor wird Mexiko vier WM-Playoff-Spiele in Guadalajara und Monterrey ausrichten, zwischen Neukaledonien, Jamaika, DR Kongo, Bolivien, Suriname und Irak.

"Wie in jedem anderen Land passieren Dinge"

"In einem Monat haben wir einige Spiele in Mexiko, die WM-Playoffs, und das neue Azteca-Stadion wird ebenfalls eingeweiht. Mexiko ist ein großartiges Fußballland. Wie in jedem Land der Welt passieren Dinge; Wir leben nicht auf dem Mond oder auf einem anderen Planeten. Deshalb haben wir Regierungen, Polizei und Behörden, die für Ordnung und Sicherheit sorgen werden", sagte Infantino.

"Von meiner Seite und von Seiten der FIFA habe ich absolutes Vertrauen in Präsident Sheinbaum. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit der Präsidentschaft und den Behörden und überwachen die Lage in jedem Fall. Die Weltmeisterschaft wird eine unglaubliche Feier."