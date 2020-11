Infamous: Second Son und Ghost of Tsushima nun für PS5 optimiert

You're watching Werben

Sucker Punch hat verkündet, dass sowohl Infamous: Second Son, als auch Ghost of Tsushima für die Playstation 5 optimiert wurden. Beide Titel laufen nun mit flüssigen 60 fps, auch die Action ist rasanter den je, dank reduzierter Ladezeiten. In beiden Spielen könnt ihr zusätzlich eure PS4-Spielstände auf die neue Konsole übertragen.

Falls ihr PS Plus-Abonnent seid, möchten wir zusätzlich erwähnen, dass ihr auf der PS5 dank der Playstation Plus Kollektion kostenlosen Zugang zu Infamous: Second Son erhaltet. Wir können euch das Spiel wärmstens empfehlen, wie wir bereits in unserer Kritik zum Ausdruck gebracht haben.

Werdet ihr die beiden Sucker Punch-Titel auf eurer PS5 fortsetzen, oder vielleicht sogar neu anfangen?